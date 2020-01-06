T.C.

KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/470 Esas sayılı dosya. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı HIZIR DOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Dinek Mahallesi 1885 ada 8 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 254.92 m2'lik kısmı,

2023/472 Esas sayılı dosya. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar AYŞE ARSLAN, AYTEN ÖZTAV, CELAL KARAN, FİRDEVİS ARSLAN, GÖNÜL ARIKAN, HASAN KARAN, HÜSEYİN KARAN, HÜSEYİN YILMAZ, İSMET KARAN, KEZİBAN AYHAN, MALİK YILMAZ, MİNE KARAN, ÖZLEM ÖZKARA, RAHİME KARAN, SERAP YILMAZ, ZÜLEYHA KARAN aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Dinek Mahallesi 1883 ada 3 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 34.35 m2'lik kısmı,

2023/474 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı ÖMER SUVARİ aleyhinde Konya ili Kulu ilçesi Dinek Mahallesi 1907 ada 10 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1516,67 m2'lik kısmı,

2023/476 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar LALE AKDAĞ, SALİH SAYGIN, SELÇUK SAYGIN, TAHİR SAYGIN, ÜMMÜGÜLSÜM ERDAL aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Dinek Mahallesi 1907 ada 6 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 10.58 m2 kısmında direk yeri için mülkiyet 4099.39 m2'lik kısmı,

2023/478 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı KADRİYE KAPLAN aleyhinde Konya ili Kulu ilçesi Dinek Mahallesi 1907 ada 1 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 5.29 m2 kısmında direk yeri için mülkiyet 823,84 m2'lik kısmı,

2023/480 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar CAFER KARAN, DÖNE KARAN, FADİME KOCAMIŞ, GÜLCAN AKAN, HİCRAN GENÇER, LEVENT KARAN, LEYLA TAŞÇI aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1603 ada 2 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 739.15 m2'lik kısmı,

2023/482 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı HABİBE KÖYLÜOĞLU aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1603 ada 17 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 16,81 m2 kısmında direk yeri için mülkiyet 1859.39 m2'lik kısmı,

2023/484 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı TEVFİK ÜZÜMLÜK aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1603 ada 14 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 4.00 m2 kısmında direk yeri için mülkiyet 618.65 m2'lik kısmı,

2023/486 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MEHMET KÖYLÜOĞLU aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1603 ada 12 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu DM 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 461,87 m2'lik kısmı,

2023/488 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar HALİT EKEN, TALİP EKEN aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1602 ada 1 parselde bulunan Kulu TM Yeni Kulu Dm 4 Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1150.25 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan idare tarafından 10/07/2023 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbankası Kulu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Kulu Adliyesindeki Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.



Basın No: ILN01864635

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