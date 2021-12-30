70.250 lira altı sahibinden satılık ikinci el araba marka ve modelleri! Citroen, Dacia, Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Hyundai....

Sahibinden satılık 70.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en fazla aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 senesinde yükselişe geçen ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor. Geçen sene ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin fazla derece çoğalmasıydı. Bu sebeple pek çok birey araba almaktan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi.
70.250 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra