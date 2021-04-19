Sahibinden 2. el otomobil alacaklar için müthiş fırsat! 5 sene ödemeyle ve yüzde 50 peşinatla ikinci el araba kredisi müjdesi!

60 ay ödemeyle 120 bin üzeri araçlarda yüzde 50 ödemeli ikinci el araba kredisi müjdesi! Peş peşe açıklama geldi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Kasko değeri 120 bin lirayı aşan otomobillerde , bedelin 120 bin lirasına kadar olan kısmı için %70, 120 bin liranın üzerindeki kısım için ise %50'sine kadar kredi kullandırımı yapılabileceği, Kasko değeri 120 bin liranın altındaki taşıt kredilerinde ise kredi vadesinin 60 ayı, 120-300 bin TL arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 48 ayı, 300-750 bin lira arasındaki taşıtlarda kredi vadesinin 36 ayı, 750 bin liranın üzerindeki taşıtlarda ise kredi vadesinin 24 ayı geçmeyeceği kaydedildi.