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    • Otomobil
    • 07.04.2020 11:31
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    • 07.04.2020 11:51
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    Son dakika: Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

    Son dakika haberi... Çevre ve , koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

    Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

    Çevre ve , tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." ifadelerini kullandı.

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