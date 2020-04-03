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Son dakika: Araç süreleri 3 ay uzatıldı

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde sinin yaptırılması şartı getirildi. Karar, 'de yayımlandı.

  • Otomobil
  • 03.04.2020 08:03
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 08:07
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Araç sahipleri dikkat! O süre uzatıldı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı 'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.



SÜRE 3 AY UZATILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde sinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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