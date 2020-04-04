Araç muayene süreleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini uzattı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle süreler yeniden düzenlendi. Buna göre; süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek.
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