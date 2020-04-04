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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    leri uzatıldı

    Ulaştırma ve , lerini uzattı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle süreler yeniden düzenlendi. Buna göre; süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek.

    Araç muayene süreleri uzatıldı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini uzattı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle süreler yeniden düzenlendi. Buna göre; süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek.

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