Araç muayenesi ertelendi mi? TÜVTÜRK araç muayene randevu iptal nasıl yapılır?

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

ARAÇ MUAYENE FİYATLARI NE KADAR?

Otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, traktör gibi araçlar ve bu araçların römorkları araç muayenesi ile belgelendirilme kapsamına giriyor. Farklı araç için belirlenen muayene ücretileri şöyle: