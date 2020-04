Araç muayenesi ertelendi mi? TÜVTÜRK araç muayene randevu iptal nasıl yapılır?

ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Araç muayenesinin sıklığı, farklı araçlara göre değişiklik gösteriyor: Binek otomobil, resmi otomobil ve bu araçların römorkları ilk 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Diğer motorlu araçlar sınıfında yer alan taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar ve römorkları ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosiklet vb. iki ya da üç tekerlekli araçlar ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer.

TÜVTÜRK RANDEVU ALMA İŞLEMİ!

Tüvtürk'ten randevu alınmadan önce gerekli evrakların toparlanması gerekmektedir. Tüvtürk'e randevu alarak gitmek orada beklemeyi önler ve işlemleriniz hızlıca yapılır Aracı muayeneye götürmeden önce aracın ödenmemiş vergisi olmadığından emin olunuz. Randevuya gitmeden evvel aşağıda yer alan belgelerin hazır edilmesi gereklidir.

Araç ruhsatı (trafik tescil belgesi)

Sigorta poliçesi

Kimlik belgesi

Egzoz emisyon ölçüm ruhsatı

Araç LPG'li ise LPG ruhsatı