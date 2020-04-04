Araç muayenesi ertelendi mi? TÜVTÜRK araç muayene randevu iptal nasıl yapılır?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme yapıldı. TÜVTÜRK araç muayeneleri iptal mi? Araç muayenesi ertelendi mi? Araç muayene randevu iptal nasıl yapılır? sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
ARAÇ MUAYENELERİ ERTELENDİ Mi?
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.
ARAÇ MUAYENE FİYATLARI NE KADAR?
Otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, traktör gibi araçlar ve bu araçların römorkları araç muayenesi ile belgelendirilme kapsamına giriyor. Farklı araç için belirlenen muayene ücretileri şöyle:
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Yömork: 342,20 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici, Tankerİ 462,56 TL
Traktör (Römorklu / Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL
Yetkili kişi tarafından gerçekleştirilen muayene testlerinin ardından, araç kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak raporlanıyor. Bu rapor, aracı muayene merkezine götüren kişi tarafından teslim alınıyor.
ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?
Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Bunun için iki farklı yol vardır. TÜVTÜRK ücretsiz randevu hattı olan 0850 222 88 88 nolu telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden araç muayene randevusu alınabilir.
ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Araç muayenesinin sıklığı, farklı araçlara göre değişiklik gösteriyor: Binek otomobil, resmi otomobil ve bu araçların römorkları ilk 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Diğer motorlu araçlar sınıfında yer alan taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar ve römorkları ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosiklet vb. iki ya da üç tekerlekli araçlar ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer.
TÜVTÜRK RANDEVU ALMA İŞLEMİ!
Tüvtürk'ten randevu alınmadan önce gerekli evrakların toparlanması gerekmektedir. Tüvtürk'e randevu alarak gitmek orada beklemeyi önler ve işlemleriniz hızlıca yapılır Aracı muayeneye götürmeden önce aracın ödenmemiş vergisi olmadığından emin olunuz. Randevuya gitmeden evvel aşağıda yer alan belgelerin hazır edilmesi gereklidir.
Araç ruhsatı (trafik tescil belgesi)
Sigorta poliçesi
Kimlik belgesi
Egzoz emisyon ölçüm ruhsatı
Araç LPG'li ise LPG ruhsatı
ARAÇ MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
TÜVTÜRK'ten randevu almak için TÜVTÜRK intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra E-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Üçüncü bir yol olarak 850 222 88 88 nolu telefondan da randevu alınabilmektedir.
https://reservation.tuvturk.com.tr/web.ui/Index.aspx adresine giriş yaptıktan sonra araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini doldurun. Araç muayene çeşidini seçtikten sonra randevu gününü seçebilirsiniz.
TÜVTÜRK RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?
https://www.tuvturk.com.tr/ adresine giriş yaparak araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini girin. Ardından Soyasınızı girerek devam seçeneğine basın. Ekranda çıkan güncelle seçeneği ile randevu gününü değiştirebilir ya da iptal et seçeneği ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.
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