Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını ile otomobil markaları için işbirliğinin ardından sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor.

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