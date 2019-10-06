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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 16:47

100 bin liraya kadar sıfır imkanı! Sıfır arabalarda büyük kampanya!

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor.

Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını ile otomobil markaları için işbirliğinin ardından sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor.

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