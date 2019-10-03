Son dönemde taşıt kredi faiz oranlarının sıfır otomobiller için düşmesi sonucunda araba satışları artış gösterdi. Bütçesi düşük olan ve sıfır araba alamayan vatandaşlar ise sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Özellikle 20 ve 30 bin liraya satılan araçlar büyük ilgi görüyor. Oto pazarları dolup taşıyor. Peki 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira? Bu arada Özellikle internet siteleri üzerinden araç almak isteyenlerin başını ağrıtan konu 'kapora'. Kendisine ait olmayan hatta yolda gördüğü bir aracın resmini çekerek emsallerine göre cazip fiyatlarla; internetten satılığa çıkaran dolandırıcılar, aynı aracı 5-10 kişiye satıp kapora topluyor.

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