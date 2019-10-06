BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Sahipleri tarafından terk edilmiş otomobiller oldukça ilgi çekiyor. Evlerin garajlarından kaderine terk edilmiş binlerce lüks araç ortaya çıktı. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. Bavyeralı otomotiv devi BMW ise yıllar sınırlı sayıda ürettiği otomobil görenleri şaşkına uğrattı. BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu. Garajda unutulmuş ve oldukça değerli, eski bir BMW sosyal medyaya damgasını vurdu. Şimdi o otomobili sizlere göstereceğiz. Bu arada Dubai'de bir kenarda unutulmuş yada çürümeye terkedilmiş Rolls-Royce, Bentley, Ferrari ve Porsche gibi markaları görmek artık sıradan bir olay.

06.10.2019 11:59 - Son Güncelleme: 06.10.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





