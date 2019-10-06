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BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Sahipleri tarafından terk edilmiş otomobiller oldukça ilgi çekiyor. Evlerin garajlarından kaderine terk edilmiş binlerce lüks araç ortaya çıktı. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. Bavyeralı otomotiv devi BMW ise yıllar sınırlı sayıda ürettiği otomobil görenleri şaşkına uğrattı. BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu. Garajda unutulmuş ve oldukça değerli, eski bir BMW sosyal medyaya damgasını vurdu. Şimdi o otomobili sizlere göstereceğiz. Bu arada Dubai'de bir kenarda unutulmuş yada çürümeye terkedilmiş Rolls-Royce, Bentley, Ferrari ve Porsche gibi markaları görmek artık sıradan bir olay.

06.10.2019 11:59 - Son Güncelleme: 06.10.2019 12:10
BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı garajda kaderine terk edilmiş arabalar yer alıyor. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu.

BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu M1'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

BMW M1 sadece 453 adet üretilmişti.

BMW garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den yalnızca 453 adet üretildi

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

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