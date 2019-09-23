Sıfır otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar bütçesi düşük olan vatandaşları 20 bin ve 30 bin liralık araçlara yöneltmiş durumda. Bu bağlamda cep dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira? Bu arada ikinci el otomobil alırken bunlara dikkat edin! Bu büyük bir pazar ve kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Kilometre düşürme, motor, turbo, klima, elektrik aksamı sorunları, boya, kaporta işlemleri ilk akla gelen sorunlar ya da gizlenen kusurlar. Ancak dolandırıcılar akla hayale gelmeyen yöntemleri icat etmekte usta. Bu tuzağa düşenler hem paradan hem de aracından oluyor.

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