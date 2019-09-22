40 bin liraya satılık en ucuz otomobil markaları! İşte modeller

Eylül ayının artık sonlarına doğru yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. Bankaların faiz indirmesi otomobil satışlarını olumlu yönde etkiledi. Bu anlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.

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