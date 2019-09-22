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  • 23.09.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 10:23

40 bin liraya satılık en ucuz otomobil markaları! İşte modeller

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık.

Eylül ayının artık sonlarına doğru yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. Bankaların faiz indirmesi otomobil satışlarını olumlu yönde etkiledi. Bu anlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.

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