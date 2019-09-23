Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

Günlük yaşamımızda otomobiller önemli bir yer tutmaktadır. Milyonlarca araç trafikte yer almaktadır. Otomobil alırken bazı önemli kriterler vardır. Haberimizde bu kriterleri detaylandırdık. Bu bağlamda otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller hangileri? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

23.09.2019 11:08 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





