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Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

Günlük yaşamımızda otomobiller önemli bir yer tutmaktadır. Milyonlarca araç trafikte yer almaktadır. Otomobil alırken bazı önemli kriterler vardır. Haberimizde bu kriterleri detaylandırdık. Bu bağlamda otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller hangileri? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

23.09.2019 11:08 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:08
Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan karar vermeyin... (Hangi araba modelleri daha sağlam)

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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