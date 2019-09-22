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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir!

22.09.2019 18:11 - Son Güncelleme: 22.09.2019 18:12
Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Otomobillerimizdeki uyarı lambaları ne anlama geliyor?

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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