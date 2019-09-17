Otomobil fiyatları bu aralar oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda taşıt kredilerin de yapılan indirim sonrasında araç satışlarının hareketlenmesi bekleniyor. Bu bağlamda ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekilmişti. Jeep, Ford gibi Amerikan arabalarında fiyatlar ucuzlamıştı. Son gelen haberler bu araçların satışlarının artığı yönünde.

Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.

İşte sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri oldu.