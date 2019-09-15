Sahibinden 20-30 bin liraya en uygun araçları sizler için derledik. Vatandaşlar düşük bütçeli ikinci el otomobiller araştırıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira? Bu arada ikinci el otomobil alırken bunlara dikkat edin! Bu büyük bir pazar ve kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Kilometre düşürme, motor, turbo, klima, elektrik aksamı sorunları, boya, kaporta işlemleri ilk akla gelen sorunlar ya da gizlenen kusurlar. Ancak dolandırıcılar akla hayale gelmeyen yöntemleri icat etmekte usta. Bu tuzağa düşenler hem paradan hem de aracından oluyor.