Sahibinden 20-30 bin liraya en uygun araçları sizler için derledik. Vatandaşlar düşük bütçeli ikinci el otomobiller araştırıyor. Bütçe dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira? Bu arada ikinci el otomobil alırken bunlara dikkat edin! Bu büyük bir pazar ve kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Kilometre düşürme, motor, turbo, klima, elektrik aksamı sorunları, boya, kaporta işlemleri ilk akla gelen sorunlar ya da gizlenen kusurlar. Ancak dolandırıcılar akla hayale gelmeyen yöntemleri icat etmekte usta. Bu tuzağa düşenler hem paradan hem de aracından oluyor.
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat edin! Sahibinden 20 bin ve 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar!
İkinci el araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 20 bin ve 30 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar... Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.
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