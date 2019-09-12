Yaz ayının bitmesi ve Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil satışları düşüşe geçti. Bu bağlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Bu anlamda satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin. İşte Eylül ayı en uygun ikinci el araba modelleri ve 40 bin liraya satılık sahibinden en ucuz otomobil markaları!