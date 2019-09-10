Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller hangileri

Yaz ayını bitirdiğimiz şu günlerde otomobil fiyatları düşmeye başladı. Bu bağlamda sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında satışlar hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar bütçelerine uygun şekilde araç bakıyor. Haberimizde 100 bin TL altı otomobilleri sizler için derledik. 100 bin TL altındaki otomobiller daha büyük ilgi görüyor. Bir çok firmada 100 bin TL altı araç bulmak oldukça kolay. Eylül ayının en ucuz araçlarını sizler için derledik. İşte 100 bin TL altındaki otomobiller ve fiyatları... Bu arada satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

10.09.2019 12:16 - Son Güncelleme: 10.09.2019 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





