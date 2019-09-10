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Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller hangileri

Yaz ayını bitirdiğimiz şu günlerde otomobil fiyatları düşmeye başladı. Bu bağlamda sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında satışlar hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar bütçelerine uygun şekilde araç bakıyor. Haberimizde 100 bin TL altı otomobilleri sizler için derledik. 100 bin TL altındaki otomobiller daha büyük ilgi görüyor. Bir çok firmada 100 bin TL altı araç bulmak oldukça kolay. Eylül ayının en ucuz araçlarını sizler için derledik. İşte 100 bin TL altındaki otomobiller ve fiyatları... Bu arada satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

10.09.2019 12:16 - Son Güncelleme: 10.09.2019 12:16
Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller! İşte Renault, Toyota, Wolksvagen 100 bin TL arabalar

Kış aylarının yaklaşmasıyla otomobil fiyatlarında düşüşler başladı. Her yılın son döneminde ikinci el araçlar gibi sıfır araç fiyatları da düşüyor. Yeni modellere mağazalarda yer açmak isteyen firmalar sürpriz kampanyalar ve faiz oranları ile araç satışı gerçekleştiriyor. 100 bin TL'nin altında sıfır araç arayanlar için dev fırsatlar var. İşte o araçlar...

Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller! İşte Renault, Toyota, Wolksvagen 100 bin TL arabalar

Citroen otomobil modelleri:

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı:90.500 TL

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı: 94.500 TL

Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller! İşte Renault, Toyota, Wolksvagen 100 bin TL arabalar

Fiesta model fiyatları:

Benzin

Trend 5 Kapı _ 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Fiyatı: 95.300 TL

Dizel

Trend 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS 6 İleri Manuel

Fiyatı: 114.500 TL

Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller! İşte Renault, Toyota, Wolksvagen 100 bin TL arabalar

Volkswagen otomobillerin fiyatları:

Polo/ 1.0 80 PS Manuel/ Trendline

Fiyatı: 110.700,00 TL

Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller! İşte Renault, Toyota, Wolksvagen 100 bin TL arabalar

Toyota otomobillerin fiyatları:

Yeni Corolla modelleri:

1.6 Vision

Fiyatı: 105.550,00 TL

1.6 Vision Multidrive S

Fiyatı: 118.350,00 TL

Yaris modelleri:

1.0 Life

Fiyatı: 80.450,00 TL

1.5 Fun Special

Fiyatı: 91.700,00 TL

1.5 Fun Special Multidrive S

Fiyatı: 101.800,00 TL

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