2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor.