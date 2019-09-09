Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 10.09.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 09:13

satılık arabalar ve sıfır imkanı! 2019 !

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın! Eylül ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Yaz ayının sonuna geldiğimiz Eylül ayının başı ile araç kampanyalarında yenileri tekrar gündeme geldi. İşte 2019 ! satılık arabalar sıfır faiz imkanı

2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriSahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları!
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri