İkinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller 30 - 50 bin lira arasında değişiyor. İkinci el araba alırken nelere dikkat edilir? En ucuz otomobiller hangileri? Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var. Peki sahibinden en ucuz ikinci el arabalar - sahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde

Aldığınız ikinci el otomobil arıza yaptı, sıkıntı çıkarıyor. Nereye başvuracaksınız? Eğer ikinci el satan bir şirketten zorunlu ekspertiz incelemesi ile araç aldıysanız bu otomobil 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca şirket garantisi altında. Bu garanti süresi içinde araçta arıza meydana gelirse önce şirkete başvurabilir, çözülmezse mahkemeye gidebilirsiniz...