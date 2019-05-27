Otomobil firmaları araç alacakları cezbediyor! İşte en ucuz sıfır otomobiller 60 bin altında...

Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil firmaları araç alacakları cazip kampanyalarla showroomlara çekmeye çalışıyor. Bu kapsamda Dacia, Renault, Honda, Toyota, Hyundai ve Nissan Mayıs ayı kampanyalarını devreye aldı. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. Kampanyalar kapsamında sıfır araç alımlarına yönelik farklı vade seçenekleri, fiyatlarda indirim ve belli vadelere yönelik sıfır faiz de uygulanıyor. İşte sahibinden 60 bin altı en ucuz sıfır otomobiller ve en ucuz sıfır ve ikinci el sahibinden otomobil listesi.