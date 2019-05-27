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  • 27.05.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:14

de heyecanlandıran gelişme: ve birleşiyor mu?

Geçtiğimiz aylarda Ford ve arasında gerçekleşen mutabakatın ardından dünyasını hareketlendiren bir gelişme daha yaşandı. 'de fabrikaları olan iki otomobil üreticisi ve 'nun bugün geniş çaplı bir işbirliğine gideceklerini açıklamaları bekleniyor.

Otomotivde heyecanlandıran gelişme!

Uluslararası basında hafta sonunda yer alan, iki üreticinin birbirlerindeki zayıf yönleri tamamlayacak küresel bir işbirliği planı üzerinde çalıştıkları haberinin ardından yönetim kurulu bugün TSİ 0900'da toplanacak.

BİRLEŞİYORLAR MI?
gazetesinde yer alan habere göre iki şirket birbirlerinden belirli oranlarda pay alımından birleşmeye kadar geniş bir yelpazede işbirliği olasılıklarını görüşüyorlar.

BİRBİRLERİNİN SERMAYESİNDEN PAY ALACAKLAR
Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak işbirliği kapsamında şirketlerin birbirlerinin sermayesinden pay alacaklarını söyledi.

Fransız Les Echos gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, ve Renault'nun birleşmesi için hazırlanan çalışmayı Cuma günü Fransız Maliye Bakanı Bruna Le Maire'e iletti.

Otomobil imalatçıları üzerindeki konsolidasyon baskısı, egzos gazı emisyonu düzenlemelerinin sıkılaşması ve elektrikli ile otonom araçları araştırma ve geliştirmenin yüksek maliyeti nedeniyle giderek artıyor.

ELKANN: CÜRETKAR KARARLAR ALMAYA HAZIRIZ
İtalyan sanayici Agnelli ailesinin varisi ve FCA'nın Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, geçen ay ailesinin sektöründen çıkmayacağını, ancak güçlü ve yatırımcıları için çekici bir şirket yaratmak için "cüretkar ve yaratıcı kararlar" almaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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