BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

Alman otomobil devi BMW, popüler modellerinden biri olan 1 Serisi'nin üçüncü neslini tanıttı. BMW 1 serisinin yeni neslinde bir BMW geleneği olan arkadan itişi terk ederek önden çekişli olarak üretilen otomobilin, bu sayede iç mekanda daha fazla yaşam alanı sunduğu belirtiliyor. Peki yeni BMW 1 serisinin başka hangi özellikleri olacak? BMW'nin üçüncü nesil 1 serisinde eski modellere nazaran nasıl değişiklikler olacak? İşte BMW'nin çok ses getirecek yeni nesil 1 serisinin ilk fotoğrafları ve özellikleri...

27.05.2019 12:21 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





