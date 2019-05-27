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BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

Alman otomobil devi BMW, popüler modellerinden biri olan 1 Serisi'nin üçüncü neslini tanıttı. BMW 1 serisinin yeni neslinde bir BMW geleneği olan arkadan itişi terk ederek önden çekişli olarak üretilen otomobilin, bu sayede iç mekanda daha fazla yaşam alanı sunduğu belirtiliyor. Peki yeni BMW 1 serisinin başka hangi özellikleri olacak? BMW'nin üçüncü nesil 1 serisinde eski modellere nazaran nasıl değişiklikler olacak? İşte BMW'nin çok ses getirecek yeni nesil 1 serisinin ilk fotoğrafları ve özellikleri...

27.05.2019 12:21 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:36
BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

Alman üretici BMW, ürün gamındaki kompakt hatchback modeli 1 Serisi'nin üçüncü neslini tanıttı. Yeni neslinde bir BMW geleneği olan arkadan itişi terk ederek önden çekişli olarak üretilen otomobilin, bu sayede iç mekanda daha fazla yaşam alanı sunduğu belirtiliyor.

BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

BMW'nin en küçük modeli 1 Serisi yenilendi.

BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

Üçüncü nesli ile gün yüzüne çıkan otomobil, artık yoluna önden çekişli olarak devam edecek.

BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

Eski neslinde uzunlamasına yerleştirilen motor, yeni neslinde enlemesine yerleştirilmiş durumda.

BMW üçüncü nesil 1 Serisi yüzünü gösterdi! İşte 2020 model yeni BMW 1 serisinin özellikleri

1 Serisi'nin arkadan itişi terk etmesinin özellikle arka koltuklardaki yaşam alanında kendini hissettirdiği açıklanıyor.

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