İşte en çok satılan sıfır ve ikinci el otomobil markaları

Otomobil Kampanyaları - Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları 2019 Mayıs ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Bankalardan kimisi uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kişilere hizmet sunarken, bir kısmı da faizsiz araba almak isteyen kişiler için kampanya sunmaktadır. Son dönemde artan dolar ve enflasyon rakamlarındaki dalgalanmanın vurduğu araba piyasasında sıfır araç alımı bıçak gibi kesti. Sıfır fiyatlarındaki artış ona paralel olarak ikinci el piyasasının hareketlenmesine neden oldu. Hareketlenen otomobil pazarında döviz kurundaki artış sebebiyle gözler

2. el otomobil piyasasına çevrilmiş durumda. Hem alıcılar bazında hem de satıcılar bazında oldukça hareketli bir otomobil satış piyasası oluştu.

İkinci el otomobil satın almak isteyenler bütçelerine uygun en güzel ve kaliteli otomobil araştırmasına girdi. Pazar günlerini fırsat bilip hem vakit geçirmek hem de ikinci el araç satmak veya almak isteyen vatandaşlar Oto Galericiler Sitesinde buluştu.



FİAT kampanyaları: Fiat Professional Ailesi'nde birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Yılın ilk ayına özel kampanya kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde 15 bin 500 TL'ye kadar nakit indirim desteği veriliyor. Üstelik Doblo ve Fiorino'da 50 bin TL'ye kadar 30 aya varan vadeyle 1,49 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

2019 otomobil kampanyaları KİA kampanyaları: 2019 yılına hızlı bir giriş yapan KIA, Cerato ve Stonic modellerinde yeni yıl fırsatlarına devam ediyor. Kampanya kapsamında KIA Cerato ve KIA Stonic 50 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 1,55 faiz avantajıyla otomobil severlerle buluşuyor. Güney Koreli otomotiv devi KIA, yeni yılda kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Kampanyalar kapsamında KIA Cerato ve KIA Stonic modellerinde 50 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 1,55 faiz avantajı sunuluyor. 2019 otomobil kampanyaları Volkswagen kampanyaları: Volkswagen Ticari Araçların tüm modelleri 60 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz oranıyla alınabiliyor.

Renault Kampanyaları: Megane Sedan, Clio HB, Clio Sport Tourer yanı sıra maksiumum 24 bin TL kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için yüzde 0 faiz oranı veya maksimum 40 bin tl kredi tutarı ve 12 aya varan vade seçeneği için yüzde 0,99 faiz oranıyla sunuluyor. Ocak ayında Renault binek modellerinde 0% veya %0,99 faiz fırsatları* ve 2018 model yılı binek otomobillerde avantajlı fiyatlar tüm yetkili satılcılarda satılıyor.

Citroën kampanyaları: Ocak ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor. C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerindeki fırsat ise 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz.

Peugeot kampanyaları: 208,301,308, Pegueot Partner Tapee, Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 30 bin TL kredi için 0,99 faiz fırsat sunuluyor.