İşte en ucuz 30 - 50 bin altı ikinci el otomobiller!

Sahibinden satılık en ucuz 30 bin 50 bin altı ikinci el otomobiller! İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat edin yoksa... Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler.
İŞTE 30 BİN VE 25 BİN ALTINDA SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER
Volkswagen Passat 2000 model
Volkswagen Golf 1999 model
Citroen C3 2005 model
Toyota Corolla 2001 model
Fiat Punto 2011 model
Fiat Albea 2008 model
Fiat Linea 2011 model
BMW 3.20 1994 model
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