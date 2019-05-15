İşte en ucuz 30 - 50 bin altı ikinci el otomobiller!

Sahibinden satılık en ucuz 30 bin 50 bin altı ikinci el otomobiller! İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat edin yoksa... Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler.

İŞTE 30 BİN VE 25 BİN ALTINDA SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER





Volkswagen Passat 2000 model

Volkswagen Golf 1999 model

Citroen C3 2005 model

Toyota Corolla 2001 model

Fiat Punto 2011 model

Fiat Albea 2008 model

Fiat Linea 2011 model

BMW 3.20 1994 model