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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 12:43

60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

i haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor.

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