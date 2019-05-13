60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

Artan otomobil fiyatları sonrasında gelen ÖTV indirimi ile birlikte vatandaşların sıfır otomobillere olan ilgisi de arttı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı.