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İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Otomobil alırken en çok dikkat edilen konulardan biri de az yakıt tüketimi olarak göze çarpıyor. Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte gelişen motorlar yakıttan tasarruf sağlıyor. Peki en az yakan otomobil modelleri hangileri? İşte sizler için derlediğimiz o liste...

14.05.2019 12:38 - Son Güncelleme:
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Binek otomobil alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak yakıt tüketimidir. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. Peki en az yakan otomobil hangisi?

İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor
İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Chevrolet Aveo 1.3 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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