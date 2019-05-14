İşte en az yakan otomobil modelleri! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor

Otomobil alırken en çok dikkat edilen konulardan biri de az yakıt tüketimi olarak göze çarpıyor. Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte gelişen motorlar yakıttan tasarruf sağlıyor. Peki en az yakan otomobil modelleri hangileri? İşte sizler için derlediğimiz o liste...

14.05.2019 12:38 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





