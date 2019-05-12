Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı. Yaşanan artış, araçlara olan ilginin azalmasına neden olurken, araç sahipleri fiyatların bayram öncesinde giderek artmasının beklendiğini söyledi.