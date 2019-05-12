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  • 12.05.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 21:06

otomobil alacaklar dikkat! 'nın ardından fiyatlar düşecek

öncesinde tatilcilerin 2. el araç almaya yönelmesi, fiyatların yaklaşık 5 bin TL artmasına neden oldu. Oto Pazarı’nda araçlarını satmak isteyen vatandaşlar, fiyatların daha çok yükselmesini beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı. Yaşanan artış, araçlara olan ilginin azalmasına neden olurken, araç sahipleri fiyatların bayram öncesinde giderek artmasının beklendiğini söyledi.

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