Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor! İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak!

Ülkemizde iş arayanlarla, işçi arayanları bir araya getiren ve yıllardır milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR, 2022 senesinde meslek kursları da veriyor. İŞKUR kursları yardımıyla meslek edinebilmek ve alakalı sektörlerde istihdam imkanından faydalanabilmek olası oluyor. Öğrenci, ev hanımı, işsiz gibi toplumun her kesiminden şahsa özel yayılan İŞKUR kursları bulunuyor. İŞKUR kurslarına katılarak meslek edinebilir ve sertifika alabilirsiniz. Hem de İŞKUR'un sağladığı iş ilanları vasıtasıyla da iş sahibi olabilirsiniz.