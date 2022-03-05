Günlük 106 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor! İŞKUR cep harçlığı ile vatandaşların anında işi ve maaşı olacak!

Ülkemizde iş arayanlarla, işçi arayanları bir araya getiren ve yıllardır milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR, 2022 senesinde meslek kursları da veriyor. İŞKUR kursları yardımıyla meslek edinebilmek ve alakalı sektörlerde istihdam imkanından faydalanabilmek olası oluyor. Öğrenci, ev hanımı, işsiz gibi toplumun her kesiminden şahsa özel yayılan İŞKUR kursları bulunuyor. İŞKUR kurslarına katılarak meslek edinebilir ve sertifika alabilirsiniz. Hem de İŞKUR'un sağladığı iş ilanları vasıtasıyla da iş sahibi olabilirsiniz.
İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Katılabilir?
İŞKUR doğrultusundan sağlanan mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen adaylar amacıyla belirli şartlar aranmaktadır. İŞKUR kurs programlarına katılım sağlayabilmek amacıyla kesinlikle İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor. Hem de 15 yaşını doldurmuş olmak, eğitim alınacak meslekle temaslı koşullara sahip olmak, iş ve meslek danışmanlığı uygulamalarına katılmak şeklinde şatlar aranmaktadır. Bu şartların dışında SGK'dan emekli aylığı almıyor olunması da çok önemlidir.
İŞKUR Kurs Süreleri Ne Kadar?
İŞKUR doğrultusundan sağlanan meslek eğitim kurslarında günlük 5 ile 8 saat, haftalık 6 günde 30 ile 40 saat olarak eğitim verilmektedir. Kurs programının tamamı ise 160 günlük fiili eğitimi içermektedir.