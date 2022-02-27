İŞKUR'dan 18-55 yaş, okur yazar, ilkokul dengi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! 9 şehirde başvurular başladı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...
İŞKUR üzerinden en çok takip edilen kadrolar arasında bekçi alımı yer alıyor. Özel sektörde bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden açıklandı. 7 ilde firmaların özel sektördeki kadrolarındaki alımlara ait detaylar sayfamızda yer alıyor. Bilindiği üzere 2022 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanacak bekçi alımı ilanlarını bekleyenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Amasya, Konya illerinde geçerli olacak. 2022 İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...
27.02.2022 23:02 - Son Güncelleme: 27.02.2022 23:02
Milyonlarca işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden İŞKUR'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları 7 ilde geçerli olacak. İşte 2022 bekçi alımına ilişkin tüm merak edilenler!