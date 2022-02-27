İŞKUR’dan 18-55 yaş, okur yazar, ilkokul dengi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! 9 şehirde başvurular başladı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

Milyonlarca işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden İŞKUR'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları 7 ilde geçerli olacak. İşte 2022 bekçi alımına ilişkin tüm merak edilenler!