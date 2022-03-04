İŞKUR MART 2022 ilanlar: İlkokul mezunu 83 bin 864 kişilik dev kadro alınacak! Şoför, bekçi, garson, hastane personeli ve daha niceleri...
Mart ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Devlet ve özel kurumlarda çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR personel alımlarını araştırmaya başladı. Bu noktada İŞKUR internet sitesi üzerinden 83 bin 864 personel alımı ilanı yayınlandı. Bu doğrultuda bazı kadrolarda çok fazla personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Özellikle KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 83 bin 864 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İŞKUR 83 BİN 864 PERSONEL ALIMI!
İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 83 bin 864 olarak paylaşıldı.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI!
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Tıp Teknisyeni 32
Açık Hava Depo Görevlisi 10
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 40
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 16
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç İşleri Teknikeri 2
Ağaç İşleri Teknisyeni 4
Ağaç Palet İmalatçısı 20
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 3
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 18
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 31
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 7
Ahşap Doğrama İmalatçısı 27
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 1
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 1
Ahşap Ev İmalatçısı 2
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 4
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 27
Ahşap Kapı İmalatçısı 8
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 30
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 222
Ahşap Mobilya İmalatçısı 197
Ahşap Montaj Elemanı 6
Ahşap Tornacısı 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1
Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 5
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 306
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 1
Akrilik Tezgah Ustası 5
Aksesuar Şefi (Tekstil) 7
Aktar (Baharatçı) 3
Alabalık Yetiştiricisi 2
Alakart Aşçısı 35
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 7
Alçı Levha Uygulayıcısı 1
Alçı Model Kalıpçı 5
Alçı Sıva Uygulayıcısı 1
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 2
Almanca Öğretmeni 14
Alüminyum Doğramacı 77
Alüminyum İmalat İşçisi 57
Alüminyum Kaynakçısı 43
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 7
Ambalajcı (El İle) 81
Ambalajcı (Makine İle) 10
Ambalajlama işçisi (Elle) 36
Ambar İşçisi (Portör) 4
Ambar Sorumlusu 1
Ambar/Depo Görevlisi 752
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 1
Ameliyathane Teknisyeni 3
Anestezi Sağlık Teknikeri 8
Anestezi Teknisyeni 2
Animatör-Eğlence Hizmetleri 3
Anketör 2
Antrenör 1
Apre Hazırlama İşçisi 1
Ara Ütücü 27
Araç Filo Sorumlusu 3
Araç Kabul Görevlisi 4
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 2
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 4
Araç Yükleme Operatörü 1
ARGE Elemanı 27
ARGE Şefi 8
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 309
Arıcılık Teknikeri 1
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3
Ark Kaynakçısı 10
Arşiv Destek Elemanı 3
Arşivci 1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 28
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 22
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 1
Asansör Montaj İşçisi 5
Asfalt Kesme Makinesi Operatörü 2
Asfalt Plenti Operatörü 1
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 10
Asma Tavan Ustası (Metal) 2
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 5
Aşçı 567
Aşçı (Özel Hizmet) 1
Aşçı Yamağı (Çırağı) 6
Aşçı Yardımcısı 408
Aşçı (Yöresel Mutfak) 4
Aşçıbaşı 11
Aşçıbaşı Yardımcısı 2
At Antrenörü 1
Ateşçi (Dinamitçi) 1
Atık Isı Kazanı Operatörü 1
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü 1
Atık Toplayıcısı 2
Atıksu Arıtma Operatörü 2
Avize İmalatçısı 3
Avukat 9
Ayakçı (Tekstil) 127
Ayakkabı El Montajcısı 5
Ayakkabı İmalatçısı 175
Ayakkabı Modelisti 1
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 2
Baca Montaj Personeli 5
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 33