İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor! 4.500 ve 5000 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İŞKUR üstünde yayımlanan ilanlara müracaat yapabilmek amacıyla ilk olarak adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. 18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar amacıyla askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre alakalı alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR:

İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

YENİ İŞKUR İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ