İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor! 4.500 ve 5000 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler.
İŞKUR ARACILIĞI İLE 82.636 İŞÇİ VE KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022
Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022
İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 28.02.2022
İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 28.02.2022
TÜBİTAK BİLGEM 04.03.2022
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Ve Tic. A.Ş. 28.02.2022
İstanbul İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 15.03.2022
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 14.03.2022
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 28.02.2022
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 28.02.2022
İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş. 27.02.2022
İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 28.02.2022
Manisa Alaşehir Astiaş Sos. Tess. İşl. Tic. A.Ş. 27.02.2022
Erzurum Oltu SYDV Personel Alımı 04.03.2022
İstanbul Ulş. San. Tic. A.Ş. 28.02.2022
Kahramanmaraş Ekinözü SYDV Pers. Alımı 28.02.2022
Erzincan Odak İliç Temz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2022
Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 28.02.2022
Yalova Armutlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2022
İzmir Fuarcılık Hiz. Tic. A.Ş. 01.03.2022
İstanbul İsttelkom Tic. A.Ş. 06.03.2022
Burdur Dirmilcik İnş. Toprak Ür. Mak. Tec. Gıda Temiz. Hiz. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022
İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 26.02.2022
Eskişehir Kentaş San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2022
Giresun Dereli SYDV Pers. Alımı 04.03.2022
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.02.2022
Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Petrol ve Petrol Ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. 26.02.2022
Balıkesir Edremit Beld. Başk. Pers. Alımı 04.03.2022
Erzurum Karaçoban Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.03.2022
İzmir İZFAŞ Pers. Alımı 02.03.2022
İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 26.02.2022
Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 04.03.2022
Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 04.03.2022
Manisa Besot Tic. A.Ş. 01.03.2022
İstanbul İsper A.Ş. 26.02.2022
Eskişehir Çifteler Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2022
İstanbul Arnavutköy Beld. Pers. A.Ş. 27.02.2022
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 15.03.2022
Manisa Gölmar Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022
İzmir İzenerji İ.K. Bkm Onarım Tur. San. Tic. A.Ş. 27.02.2022
Manisa Demirci Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.02.2022
Çankırı Eldivan KHGB Pers. Alımı 03.03.2022
İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022
İstanbul İsper A.Ş. 27.02.2022
Burdur Akaryakıt Hiz. Paz. San. ve Tic. A.Ş. 28.02.2022
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal San. Tic. A.Ş. 02.03.2022
Bursa İznik SYDV Pers. Alımı 27.02.2022
Denizli Merkezefendi Tem. Tic. A.Ş. 28.02.2022
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Pers. Alımı 04.03.2022
Afyonkarahisar İhsaniye İhsan Ören Taş. ve Temz. Şti. 01.03.2022
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 06.03.2022
Afyonkarahisar Düzağaç Taş. Petrol ve Petrol Ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022
Yalova Taşköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.03.2022
Samsun Bafra SYDV Pers. Alımı 28.02.2022
İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.02.2022
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 27.02.2022
Bursa Yesaş Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 27.02.2022
Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti. 27.02.2022
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022
Afyonkarahisar Salar Bel Taş Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 01.03.2022