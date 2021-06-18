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    • Memurlar
    • 18.06.2021 15:24
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    • 18.06.2021 15:24
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    18 Haziran , sa ve personel alımı! 3.500 TL maaşla Migros Şok, ve şartları ve formu

    market tarafından personel alımları devam ediyor. lerine farklı kadrolarda yapılacak olan alımların başvuru işlemleri üzerinden yapılacaktır. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Öte yandan üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda , ve marketler bünyesinde de personel alımı yapıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    18 Haziran Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı kadroları!

    Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası sayfamızda yer alıyor. Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. Türkiye geneli Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda

    BAŞVURU

    Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

    Bim market personel alımı başvuru sayfası

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Ne Kadar Maaş Ödemesi Yapılacak?

    BİM, bünyesinde çalışacak personeller için en az 3.500 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de vardır.

    Çalışma saatleri 08:45-17:45, 12:15-21:15 dir.

    Nasıl Başvuru Yapılır?

    BİM Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar BURAYA tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alan kutucuğa ''BİM BİRLEŞİK'' yazarak ilanları görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

        Hangi Unvanlarda Alım Yapılacak?

        Satış Danışmanı,

        Manav,

        Kasiyer,

        Reyon Görevlisi,

        Beden İşçisi,

        Beden İşçisi (Engelli)

        Perakende Satış Elemanı,

        Depo İşçisi

        Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

        https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

        Migros personel alımı iş başvuru sayfası

        https://basvuru.migros.com.tr/

        Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:

        https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

        BAŞVURU ŞARTLARI

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

        - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

        - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

        - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

        - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,
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        Haberler Memurlar 18 Haziran Migros Şok, Carrefoursa ve BİM personel alımı! 3.500 TL maaşla Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu