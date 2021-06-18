Migros Şok, Carrefoursa ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası sayfamızda yer alıyor. Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. Türkiye geneli Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda
BAŞVURU
Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.
Bim market personel alımı başvuru sayfası
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Ne Kadar Maaş Ödemesi Yapılacak?
BİM, bünyesinde çalışacak personeller için en az 3.500 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de vardır.
Çalışma saatleri 08:45-17:45, 12:15-21:15 dir.
Nasıl Başvuru Yapılır?
BİM Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar BURAYA tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alan kutucuğa ''BİM BİRLEŞİK'' yazarak ilanları görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.