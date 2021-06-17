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    • Memurlar
    • 18.06.2021 08:46
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    • 18.06.2021 08:46
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    Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı... En az 50 KPSS puanıyla kamuya Haziran ayı 900 yayımlandı!

    : Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan na göre kamuya en az 50 KPSS Puanı ile 900 Memur alımı yapılacak. İşte şartlar ve başvurular. Adayların 2020 yılında yapılmış olan ndan Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. İşte Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı ilanları...

    takvim.com.tr
    En az 50 KPSS puanıyla kamuya Haziran ayı 900 memur alımı ilanları yayımlandı!

    Son dakika memur alım ilanları: Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Bu anlamda kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere düşük KPSS puanı ile memur alımı yapacaklarını bildirdiler. Ayrıca en az lise mezunu memur alımı yapılacak olup alımların çoğunluğu ön lisans ve lisans mezunlarından yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. İşte Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı ilanları...

    KPSS ŞARTI NEDİR?

    Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.

    MEMUR ALIMI YAPILACAK İLANLAR VE DETAYLARI:

    Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.

        Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

        KPSS puanı ile memur alımlarının bir çoğu belediyeler tarafından yapılacak. Bu yönde alım yapılacak kadrolar,

        Sağlık Memuru,
        Zabıta Memuru,
        İtfaiye Eri,
        Akreditasyon Uzman yardımcısı,
        Hukuk Müşaviri,
        Düz Memur,
        Bilgisayar İşletmeni,
        Mühendis,
        Mimar, Tekniker,
        Programcı,
        Çözümleyici,
        Bilişim Personeli,
        Coğrafi Bilgi Sistem Memuru,
        Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
        Peyzaj Mimarı,
        Şehir Plancısı,
        Tahsildar,

        Ankara Büyükşehir Belediyesi: Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 250 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Bu kapsamda KPSS şartı olarak en az 65 puan şartı aranacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB 278 kişilik boş kadro ile Lise Mezunu: 20 Kadın, 135 Erkek Zabıta memuru, Ön Lisans Mezunu: 10 Kadın ve 33 Erkek Zabıta memuru, Lisans Mezunu: 30 Kadın ve 50 Erkek Zabıta memuru alınacak. Başvuru için adayların KPSS'den en az 60 puan şartı aranacak.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Belediye 100 kişilik boş kadro ile 50 Zabıta Memuru ve 50 İtfaiye Eri alımı yapılacak. Bu bağlamda adaylardan KPSS 60 puan şartı aranacak olup başvurular en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

        Osmaneli Belediyesi: Belediye 6 farklı kadroda olmak üzere memur alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile memur alımı yapılacak kadrolar, 1 Tahsildar, 2 Zabıta Memuru, 2 İtfaiye Eri, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alımı yapılacak.

            Dicle Üniversitesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyesinde 99 Sağlık Personeli alımı yapılacak. Başvurular en geç 19 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak.

            Akıncılar Belediyesi: KPSS en az 55 puan ile Teknik Hizmetler sınıfında 1 Mühendis ve 1 İtfaiye eri alımı yapılacak. Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

            Yıldıztepe Belediyesi: Yıldıztepe Belediyesi 1 kişilik kadro ile Tekniker alımı yapacak.

            Gediz Belediyesi: 10 kişilik boş kadro ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı ve Düz Memur Alımı yapacak. Ayrıca adaylardan 60 KPSS Puanı şartı aranacak olup en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

            Gürçayır Belediyesi: Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1 Programcı alacak ve 65 KPSS Puanı ile alım yapılacak.

            Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 17 kişilik kadro ile 5 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 3 Röntgen Teknisyeni, 4 Diğer Sağlık Personeli alacak. Başvurular başlamış olup en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

            Eğil Belediyesi: KPSS 70 Puan İle 1 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular Kadın ve Erkek adaylardan alınacak olup başvurular 4 - 6 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak.

            Türk Akreditasyon Kurumu: TÜRKAK 11 kişilik kadro ile Uzman yardımcısı ve Hukuk Müşaviri alımı yapılacak. Başvurular 70 KPSS Puanı ile en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

                Mersin su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü: MESKİ 20 kişilik kadro ile, 5 Memur, 5 Bilgisayar İşletmeni, 10 Mühendis alacak. Başvurular 75 KPSS Puanı ile en geç 6 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak.

                Kadıköy Belediyesi: En az 75 KPSS Puanı ile 1 Mühendis, 1 Mimar, 1 Tekniker ve 2 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular en geç 18 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak.

                Sarkışla Belediyesi: KPSS P3 puan türüne göre 5 İtfaiye Eri alınacak.

                Yüksek Seçim Kurulu: YSK bünyesine 9 kişilik boş kadro ile ve 60 KPSS Puanı ile 6 Çözümleyici ve 3 Programcı alınacak. Başvurular ise en geç 23 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak.

                Trakya Üniversitesi: Üniversiteye, 52 Hemşire, 1 Eczacı, 6 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak. Başvurular en geç 19 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak.

                Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanlık sözleşmeli bilişim personeli kadrolarında 18 kişi alacak. Buna göre başvurular KPSS Puanı ile en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacaktır.
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                Haberler Memurlar Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı... En az 50 KPSS puanıyla kamuya Haziran ayı 900 memur alımı ilanları yayımlandı!