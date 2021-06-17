Ankara Büyükşehir Belediyesi: Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 250 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından Ön Lisans Mezunu 100 Zabıta Memuru ve Lisans Mezunu 150 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Bu kapsamda KPSS şartı olarak en az 65 puan şartı aranacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB 278 kişilik boş kadro ile Lise Mezunu: 20 Kadın, 135 Erkek Zabıta memuru, Ön Lisans Mezunu: 10 Kadın ve 33 Erkek Zabıta memuru, Lisans Mezunu: 30 Kadın ve 50 Erkek Zabıta memuru alınacak. Başvuru için adayların KPSS'den en az 60 puan şartı aranacak.