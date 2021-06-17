Son dakika memur alım ilanları: Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Bu anlamda kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere düşük KPSS puanı ile memur alımı yapacaklarını bildirdiler. Ayrıca en az lise mezunu memur alımı yapılacak olup alımların çoğunluğu ön lisans ve lisans mezunlarından yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. İşte Zabıta, İtfaiye, Sağlık memuru, Düz memur alımı ilanları...
KPSS ŞARTI NEDİR?
Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.
MEMUR ALIMI YAPILACAK İLANLAR VE DETAYLARI:
Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 900 Memur alımı yapılacak. Bu doğrultuda Haziran ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre en az lise, ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak.