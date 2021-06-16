İş arayanların konumlarına en yakın açık iş ilanını ve ilandaki tüm bilgileri kolayca görmesine imkan sağlayan uygulama, İŞKUR hizmet merkezlerine gidilmesine ya da Kurumun internet sitesinin ziyaret edilmesine gerek bırakmıyor.



Uygulama sayesinde, Ankara Kızılay'da veya İstanbul Taksim'de iş arayan bir kişi, akıllı telefonunda bulunduğu konumunu belirterek sokak sokak açık iş ilanlarını rahatlıkla görebilecek.



İş arayanlar uygulama aracılığıyla meslek, şehir gibi farklı arama seçeneklerini kullanabilecek.

İşverenler kolayca ilan bırakabiliyor



Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.



"İŞKUR E-Şube" uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor.