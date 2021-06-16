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    • Memurlar
    • 17.06.2021 08:36
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    • 17.06.2021 08:38
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    hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi... 2021 hastane personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    2021 yılı sağlık kurumlara en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat için ayrıntılar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden duyurular yayınlanıyor. İŞKUR aracılığı ile muhtelif sağlık kurumu ve sağlık müesseselerine 2021 senesi sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR'un resmi internet sayfasında ''açık iş bültenleri'' ve ''kamu iş bültenleri'' kategorisinde yayınlanan bültenlere göre, değişik kentlerde bulunan özel sağlık kurumulara ve kamu sağlık kurumularına KPSS'li ve KPSS koşulsuz toplam sağlık personeli alımı yapılıyor. İşte hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, detayları...

    takvim.com.tr
    2021 İŞKUR hastane personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı için İŞKUR'dan başvurular ve ilanlar devam ediyor. Bu bağlamda
    yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e-şube sayfası üzerinden erişime açıldı. İŞKUR e-şube uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları sayfamızda yer alıyor.

    Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı

    Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı

        Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı

        Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı

        Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı

        2021 İŞKUR hastanelere personel alımı için tıklayınız

            İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-Şube

            İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-Şube ABONE OL İŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği uygulamayla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

            İŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" uygulamasıyla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabilirken, işini kaybedenler ise işsizlik ödeneğine bir tıkla başvurabiliyor.

            İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. İş arayanların açık işlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Kurum, tüm hizmetlerini akıllı cep telefonu kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" adlı uygulamaya taşıdı.

            İş arayanların konumlarına en yakın açık iş ilanını ve ilandaki tüm bilgileri kolayca görmesine imkan sağlayan uygulama, İŞKUR hizmet merkezlerine gidilmesine ya da Kurumun internet sitesinin ziyaret edilmesine gerek bırakmıyor.

            Uygulama sayesinde, Ankara Kızılay'da veya İstanbul Taksim'de iş arayan bir kişi, akıllı telefonunda bulunduğu konumunu belirterek sokak sokak açık iş ilanlarını rahatlıkla görebilecek.

            İş arayanlar uygulama aracılığıyla meslek, şehir gibi farklı arama seçeneklerini kullanabilecek.

            İşverenler kolayca ilan bırakabiliyor

            Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.

            "İŞKUR E-Şube" uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor.

            İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

            İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.
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            Haberler Memurlar Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi... 2021 İŞKUR hastane personel ve işçi alımı başvuru şartları!