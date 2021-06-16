Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı için İŞKUR'dan başvurular ve ilanlar devam ediyor. Bu bağlamda
yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e-şube sayfası üzerinden erişime açıldı. İŞKUR e-şube uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları sayfamızda yer alıyor.
Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı
Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, hemşire, hasta kayıt görevlisi alımı