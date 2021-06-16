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    • Memurlar
    • 17.06.2021 08:34
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    • 17.06.2021 08:37
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    : başvuru ekranı! şartları neler?

    KPSS şartı olmaksızın memur alımı ilanları haberimizde. Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İle Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne sınavsız 67 sürekli gerçekleştirecek. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte başvurular hakkında detaylar.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız memur alımı 2021: ETİ maden personel alımı başvuru şartları neler?

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine KPSS şartsız personel ve işçi alımı detayları araştırılıyor. Bu anlamda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak. KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.

    ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2021

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak.

    ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.

        ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İle Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne sınavsız 67 sürekli işçi alımı için başvuru şartları şöyle;

        1-Türk vatandaşı olma,

        2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

        3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

        5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

        6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

        7- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

        ETİ MADEN NEDİR?

        Bilindiği üzere ülkemiz %73' lük rezerv payı ile Dünya' nın en fazla bor madenine sahip olan ülkesidir. Kurumun amacı ise; bor madenini en verimli yöntemlerle değerlendirmek ve uluslararası pazarlara sunmaktadır.

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; bor ürünleri üreterek birçok sektöre doğrudan katkı sağlamaktadır. Bandırma Bor (Balıkesir) ve Asit Fabrikaları (Eskişehir), Kırka Bor (Kütahya), Emet Bor (Balıkesir), Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri, Bandırma Lojistik birimi, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle madencilik, metalürji, kimya vb. sektörlerinde faaliyet gösteren bir kurumdur.

        İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

        İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir.
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        Haberler Memurlar KPSS şartsız memur alımı 2021: İŞKUR Eti Maden işçi alımı başvuru ekranı! ETİ maden personel alımı başvuru şartları neler?