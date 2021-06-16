Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine KPSS şartsız personel ve işçi alımı detayları araştırılıyor. Bu anlamda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak. KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2021
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak.
ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.