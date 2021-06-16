ETİ MADEN NEDİR?

Bilindiği üzere ülkemiz %73' lük rezerv payı ile Dünya' nın en fazla bor madenine sahip olan ülkesidir. Kurumun amacı ise; bor madenini en verimli yöntemlerle değerlendirmek ve uluslararası pazarlara sunmaktadır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; bor ürünleri üreterek birçok sektöre doğrudan katkı sağlamaktadır. Bandırma Bor (Balıkesir) ve Asit Fabrikaları (Eskişehir), Kırka Bor (Kütahya), Emet Bor (Balıkesir), Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri, Bandırma Lojistik birimi, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle madencilik, metalürji, kimya vb. sektörlerinde faaliyet gösteren bir kurumdur.

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir.