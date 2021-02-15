Kamuya binlerce memur alımı online olarak başvuruları başladı! İlköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

BTK 30 Memur Alımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ya kadrolu memur alımları Genel İdare Hizmetleri "GİH" Sınıfı 8'nci ve 9'ncu derece kadrolar için olacak. Atamalar 30 adet Bilişim Uzman Yardımcısı için gerçekleştirilecek. BTK memur alımı başvuruları 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri içerisinden şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Van Büyükşehir Belediyesi 108 Memur Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi B ehliyetli 25 memur alımı olmak üzere toplam 108 memur alımı yapacak. 10 Belediye Trafik memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. 15 Zabıta Memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvurular 8-12 Mart 2021 tarihlerinde olacak.