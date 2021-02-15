Kamuya binlerce memur alımı online olarak başvuruları başladı! İlköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

Kamu kurum ve kuruluşlarına güncel başvuru ilanlarını haberde hazırladık. Kamu kurumlarının başvuru tarihleri, başvuru detayları ve kılavuzlar bu haberde. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır.
BTK 30 Memur Alımı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ya kadrolu memur alımları Genel İdare Hizmetleri "GİH" Sınıfı 8'nci ve 9'ncu derece kadrolar için olacak. Atamalar 30 adet Bilişim Uzman Yardımcısı için gerçekleştirilecek. BTK memur alımı başvuruları 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri içerisinden şahsen veya posta ile yapılacaktır.
Van Büyükşehir Belediyesi 108 Memur Alımı
Van Büyükşehir Belediyesi B ehliyetli 25 memur alımı olmak üzere toplam 108 memur alımı yapacak. 10 Belediye Trafik memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. 15 Zabıta Memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvurular 8-12 Mart 2021 tarihlerinde olacak.
Bahçelievler Belediyesi 96 Memur Alımı
Bahçelievler Belediyesi tarafından 11 farklı ilan yayımlanmış olup; adayların farklı unvan dahilinde toplamda 98 kişilik kontenjan dahilinde görevlendirilecekleri açıklandı. Avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, bilgisayar işletmeni, memur, zabıta memuru kadrolarına 78 kamu personeli alınacak. Memur alımı başvuruları 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Memur Alımı
Diyarbakır iş ilanları arasında yer almak üzere 75 kişilik kontenjan ile itfaiye eri alımı yapılacaktır. 15 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans alanlarından eğitimlerini tamamlayarak mezun olan adayların başvuruları kabul edilecek olup; ayrıca kılavuzda yer alan bilgilere göre; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartının da arandığı açıklanmaktadır. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.