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    • Memurlar
    • 15.02.2021 17:22
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    • 15.02.2021 17:22
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    Kamuya binlerce memur alımı online olarak başvuruları başladı! İlköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

    2021 yılı Şubat ayı personel alımları kapsamında gerek kadrolu, gerek sözleşmeli kadrolara personel alımı süreçleri devam ediyor. Kamu müessese ve kuruluşlarına memur alımları kapsamında onlarca başvuru ilanına dair detayları bu haberimizde hazırladık. İşte başvuru ilanları ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntılar. Bu anlamda öncelikle devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle vatandaşı olması zorunludur. İşte ilköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

    takvim.com.tr
    Kamuya binlerce memur alımı online olarak başvuruları başladı!

    Kamu kurum ve kuruluşlarına güncel başvuru ilanlarını haberde hazırladık. Kamu kurumlarının başvuru tarihleri, başvuru detayları ve kılavuzlar bu haberde. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır.

    BTK 30 Memur Alımı

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ya kadrolu memur alımları Genel İdare Hizmetleri "GİH" Sınıfı 8'nci ve 9'ncu derece kadrolar için olacak. Atamalar 30 adet Bilişim Uzman Yardımcısı için gerçekleştirilecek. BTK memur alımı başvuruları 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri içerisinden şahsen veya posta ile yapılacaktır.

    Van Büyükşehir Belediyesi 108 Memur Alımı

    Van Büyükşehir Belediyesi B ehliyetli 25 memur alımı olmak üzere toplam 108 memur alımı yapacak. 10 Belediye Trafik memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. 15 Zabıta Memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvurular 8-12 Mart 2021 tarihlerinde olacak.

    Bahçelievler Belediyesi 96 Memur Alımı

    Bahçelievler Belediyesi tarafından 11 farklı ilan yayımlanmış olup; adayların farklı unvan dahilinde toplamda 98 kişilik kontenjan dahilinde görevlendirilecekleri açıklandı. Avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, bilgisayar işletmeni, memur, zabıta memuru kadrolarına 78 kamu personeli alınacak. Memur alımı başvuruları 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Memur Alımı

    Diyarbakır iş ilanları arasında yer almak üzere 75 kişilik kontenjan ile itfaiye eri alımı yapılacaktır. 15 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans alanlarından eğitimlerini tamamlayarak mezun olan adayların başvuruları kabul edilecek olup; ayrıca kılavuzda yer alan bilgilere göre; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartının da arandığı açıklanmaktadır. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Kadrolu 10 Memur Alımı

        Hazine Maliye Bakanlığı bünyesinde "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" için 10 adet kamu personeli alımı kadrosuna memur alımı giriş sınavı ilanı yayımlandı. HES kodu olmayanlar başvuru yapamayacaktır. Başvurular ise 3-17 Şubat 2021 tarihleri arasında saat 18.00'a kadar yapılabilecektir.

        Şırnak Belediyesi 14 Memur Alımı

        Belediye İlk Defa Atanmak Üzere Yüksek Maaşlı 14 Memur Alımı yapacak. Başvurular 8 ile 13 Mart 2021 arasında (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2 adresine yapılacaktır. Ayrıca yaziisleri@sirnak.bel.tr adresinden mail yolu ile de başvuru yapılabilecektir.

        Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Memur Alımı

        GİB personel alımı kapsamında toplamda yapılacak olan 337 kişilik personel alımı için Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları ile görevlendirme yapılacaktır. Başvurular 1-10 Şubat 2021 arasında GİB sınav sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır.

        Pendik Belediyesi 20 Memur Alımı

        Pendik Belediyesi kadrolu memur alımı ilanında toplamda 20 kişilik kontenjan açılmış olup; adayların sadece Zabıta Memuru unvanı ile görevlendirilecekleri açıklandı. GİH sınıfına mensup olacak memurlar için 10 kişi, 5 kişi ve ayrıca 5 kişilik alım yapılacaktır.

        Mart 2021 döneminde yapılacak olan alımlar için adayların 8 Mart 2021 tarihinden itibaren olmak üzere 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 77 Memur Alımı

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B hükmü ile Sözleşmeli 77 kamu personeli alımı yapacak.

        Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı ilanı yayınladı. Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS'den en az 65 almak gerekiyor. Başvurular 22 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Belediye internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu il Belediyeye boy ve kilo ölçümü esnasında teslim edeceklerdir.

        Pazar Belediyesi 10 Memur Alımı

        Pazar Belediyesi B ehliyetli 10 memur alımı yapacak. Başvurular şahsen, posta ile veya internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecektir. Adaylar başvuru belgeleri ile 22 Şubat ile 24 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını istedikleri başvuru yöntemiyle yapabileceklerdir.

        Pütürge Belediyesi 4 Memur Alımı

        4 kamu personeli alımı kontenjanları şu şekildedir: 1 Ayniyat Saymanı alımı, 1 Bilgisayar İşletmeni alımı, 1 VHKİ alımı, 1 Tahsildar alımı kapsamında başvurularda 4 kadrolu personel alımı yapılacak. Memur alımı için adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediye info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla 3 -8 Mart 2021 arası gönderebilecekler veya şahsen teslim edeceklerdir.

        Yenikent Belediyesi 1 Memur Alımı

        Kütahya iş ilanları kapsamında Yenikent Belediyesi için memur alım ilanı yayımlandı. 1 Şoför alımı yapılacaktır. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilan için KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartı bulunmaktadır. Başvuru esnasında istenilen belgeler 17 Şubat 2021 - 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 16.00'a kadar yapılacaktır.

            Binlerce Memur Alımı Kontenjan Dağılımı

            Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75,

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20,

            Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu BTK 30,

            Hazine ve Maliye Bakanlığı 10,

            Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15,

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı 96,

            Şırnak Belediye Başkanlığı 14,

            Marmara Üniversitesi 3,

            Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 108,

            Rize İli Pazar Belediye Başkanlığı 10,

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50,

            Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 25,

            Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12,

            Bozok Üniversitesi 48,

            Ticaret Bakanlığı 50,

            Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 4,

            Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8,

            Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 337,

            Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 40,

            Pendik Belediyesi 20,

            Devlet Tiyatroları 119,

            Kültür ve Turizm Bakanlığı 47,

            Devlet Opera ve Balesi 77,

            Devlet Su İşleri DSİ 12,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSB 10,

            Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 250,

            Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2,

            Fırat Kalkınma Ajansı 5,

            Yenikent Belediyesi 1,

            Pütürge Belediyesi 4,

            Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 4 olmak üzere 1506 kamu personeli alımı başvuruları anılıyor.

            Devlet memuru olma şartları nelerdir?

            Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

            Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

            Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
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            Haberler Memurlar Kamuya binlerce memur alımı online olarak başvuruları başladı! İlköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...