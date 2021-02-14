ŞOK İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Depo Görevlisi (Gıda), Satış Danışmanı / Uzmanı(Perakende Satış Elemanı (Gıda)), Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü.

A-101, BİM, ŞOK İŞ İLANLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Market alanında görev yapacak olan personeller için A-101, BİM, ŞOK özel koşullar talep ediyorlar. Bu 3 market için geçerli olan ortak başvuru koşulları; İş ilanına başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, müşteri memnuniyetine önem vermesi, kadrolar için belirlenen öğrenim şartını sağlaması (öğrenim şartı her pozisyon için ayrı ayrı belirleniyor), ilanın yayımladığı şehirde ikamet ediyor olmak, takım çalışmasına uyumlu olmak, vardiyalı çalışabilmek.