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    • Memurlar
    • 14.02.2021 16:46
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    • 14.02.2021 16:46
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    Maaşlar tatminkar! A-101, , ŞOK ve işçi ve personel alımı! !

    , ŞOK, , personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler peş peşe personel alımları için açıklamalar yapıyor. Çok sayıda iş grubundan personel alımı yapacağını belirten marketler adaylar için hem sarih olan kadroları hem de başvuruların nasıl yapılacağını açıkladılar. İşte İŞKUR İş Duyurularına müracaat yapacak adayların öğrenmeleri gereken tüm ayrıntılar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar.

    Maaşlar tatminkar! A-101, BİM, ŞOK ve Migros işçi ve personel alımı!

    A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde görevlendirmek üzere iş ilanları yayımladılar. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları olacak. A-101, BİM, ŞOK tarafından yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, başvuru şartları ve ilanlara başvuru yapacak adaylar için başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar yazımızda. Şubat 2021 A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi.

    BİM İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

    Reyon Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Beden İşçisi (Genel), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı.

    A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

    Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).

    ŞOK İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

    Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Depo Görevlisi (Gıda), Satış Danışmanı / Uzmanı(Perakende Satış Elemanı (Gıda)), Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü.

    A-101, BİM, ŞOK İŞ İLANLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

    Market alanında görev yapacak olan personeller için A-101, BİM, ŞOK özel koşullar talep ediyorlar. Bu 3 market için geçerli olan ortak başvuru koşulları; İş ilanına başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, müşteri memnuniyetine önem vermesi, kadrolar için belirlenen öğrenim şartını sağlaması (öğrenim şartı her pozisyon için ayrı ayrı belirleniyor), ilanın yayımladığı şehirde ikamet ediyor olmak, takım çalışmasına uyumlu olmak, vardiyalı çalışabilmek.

        A-101, BİM, ŞOK İŞKUR İŞ İLANLARI - MESLEKLERE GÖRE AÇIK KADROLAR

        Bilindiği üzere A-101, BİM, ŞOK Türkiye geneli binlerce market ağına sahip olan ve halen genişlemeye devam eden firmalar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar. Söz konusu personel alım ilanlarında yer alan açık kadroları firma firma paylaşıyoruz. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda yer A-101, BİM, ŞOK açık iş ilanları pozisyonları.

        İLANLARA NASIL ULAŞILIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Söz konusu personel alım ilanlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Bunun dışında ilanları görüntümek isteyen adaylar aşağıda yer alan bağlantıdan açık iş ilanı arama sayfasına gidecek. Açılan sayfada 'İşyeri Unvanı' yazan yeren firmanın adını yazacaklar. Daha sonra ara butonuna basacaklar.

        * İlanları aramak için: BİM İlanları için: BİM Birleşik, A-101 İlanları için Yeni Mağazacılık A.Ş, ŞOK Marketler ilanları için ise ŞOK Marketler yazıp arayın. Başka bir alanı doldurmayın.

        İŞKUR iş ilanı arama sayfası için TIKLAYIN

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        MİGROS 2021 PERSONEL ALIMLARI BAŞVURU BİLGİLERİ

        Yayınlanmış olan ilana son başvuru tarihi 18.11.2020 olarak bildirilmiştir.

        Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılması zorunludur. Bu nedenle öncelikle İŞKUR sitesine size ait olan şifreniz ile giriş yapın. Daha sonra aşağıda bulunan linki kopyalayıp yeni sekmede açın ve başvuru işleminizi gerçekleştirin

        https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005739331

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