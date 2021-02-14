A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde görevlendirmek üzere iş ilanları yayımladılar. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları olacak. A-101, BİM, ŞOK tarafından yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, başvuru şartları ve ilanlara başvuru yapacak adaylar için başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar yazımızda. Şubat 2021 A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi.
BİM İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Reyon Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Beden İşçisi (Genel), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı.
A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).
ŞOK İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Depo Görevlisi (Gıda), Satış Danışmanı / Uzmanı(Perakende Satış Elemanı (Gıda)), Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü.
A-101, BİM, ŞOK İŞ İLANLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Market alanında görev yapacak olan personeller için A-101, BİM, ŞOK özel koşullar talep ediyorlar. Bu 3 market için geçerli olan ortak başvuru koşulları; İş ilanına başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, müşteri memnuniyetine önem vermesi, kadrolar için belirlenen öğrenim şartını sağlaması (öğrenim şartı her pozisyon için ayrı ayrı belirleniyor), ilanın yayımladığı şehirde ikamet ediyor olmak, takım çalışmasına uyumlu olmak, vardiyalı çalışabilmek.