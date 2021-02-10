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    • Memurlar
    • 10.02.2021 14:52
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    • 10.02.2021 14:52
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    en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, beden işçisi)

    En az ilkokul mezunu sağlık kurumlarına işçi alımı duyuruları oldukça popüler. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, beden işçisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde. Muhtelif dallarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Şubat ayının 1. haftasında tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.

    İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

        İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

        Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

        İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?

        Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

        - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

        - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

        - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

        - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

        - Ekip çalışmasına yatkın,

        - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

        - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

        - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

        - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

            KARİYER İLANLARI BAŞVURU

            Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

            https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

            Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

            Hastane Direktörü Yardımcısı
            Biyomedikal Sorumlusu
            Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
            Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
            Gıda Teknikeri
            Elektrik Mühendisi
            Mekanik Tesisat Mühendisi
            Doktor Asistanı
            Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
            Temizlik Görevlisi
            Bilgi Teknolojileri Uzmanı
            Teknik Ofis Mühendisi
            Uzman Diyetisyen
            Uzman Takım Lideri
            Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
            Biyomedikal Uzmanı
            Acil Servis Hekimi
            Yönetici Asistanı

            AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

            Yazılım Destek Uzmanı
            Kadın Doğum Uzmanı
            Radyoterapi Teknikeri
            Hasta İlişkileri Sorumlusu
            Hasta Bakım Teknikeri
            Hasta Kayıt Yetkilisi
            Hasta Kabul Görevlisi
            Hasta İlişkileri Uzmanı
            Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
            Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
            İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
            Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
            İnsan Kaynakları Sorumlusu
            Hastane Satış Yöneticisi
            Garson
            Bilgi Güvenliği Uzmanı
            Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
            Yazılım Uzmanı
            Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
            Front-End Developer
            Çağrı Merkezi Temsilcisi
            Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
            İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
            Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
            Ambulans Şoförü
            Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

            KAT HEKİMİ

            Data Analytics & Business Intelligence Team Leader
            Romence Tercüman
            Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
            Radyoloji Teknikeri
            Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
            Kadın Doğum Uzmanı
            Halkla İlişkiler Uzmanı
            Eczacı Teknikeri
            Güvenlik Görevlisi
            Eczane Teknisyeni
            Eczacı
            Anjiyo Teknisyeni
            Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
            Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı
            Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)
            Arapça Tercüman
            Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
            Tıbbi Sekreter
            Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi
            Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
            Kat Hizmetleri Ekip Lideri
            Ameliyathane Hemşiresi
            Enfeksiyon
            Hastalıkları Uzmanı
            Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
            Tıbbi Sekreter
            Dermatoloji Uzmanı
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
            Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim
            Hemşire
            Göğüs Hastalıkları Uzmanı
            Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
            Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
            Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı
            Kurumsal İletişim Sorumlusu
            Göz Ameliyathane Hemşire
            Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
            Radyoloji Uzmanı
            Göğüs Hastalıkları Uzmanı
            Anestezi Teknikeri
            Biyomedikal Sorumlusu
            Ebe
            Ameliyathane Depo Görevlisi.
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            Haberler Memurlar İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, beden işçisi)