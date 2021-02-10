9 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 2825,90 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları

İş bulana kadar 9 ay SGK (SSK) sigortası! 2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı da net 2825,90 olarak ödenecek. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları da zamlanmıştı. Ayrıca İŞKUR TYP programı ile işsizler için önemli eğitimler ve mesleki kurslar sağlamaya başlamıştı. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.
2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı da net 2825,90 olarak ödenecek.
Geçtiğimiz haftalarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarlarının zamlanacağı da duyurulmuştu. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.