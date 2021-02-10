100 bin memur alımı yapılacak! 2021 güncel polis, sağlık görevlisi, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı ilanları!

2021 güncel memur alımı listesi sayfamızda yer alıyor. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekiyor? Kimler memur olabilir? Memurlar nasıl istihdam edilir? Memurlukla ilgili bilmeniz gerekenleri bir araya topladık.
Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı.
SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı.
TÜBİTAK'TAN PERSONEL ALIM İLANI
Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, MAM'da görevlendirilmek üzere 6 personel alınacak.
Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve süreçlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından (www.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK personel alımı koşulları öğrenilebileceği paylaşıldı.
Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.