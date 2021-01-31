18 yaşından büyük herkes başvuru yapabilir… İŞKUR'dan binlerce kişiye iş ilanı yayınlandı. İlan içeriğine göre 43 bin personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen kişilerde aranan en önemli özellik ise ilkokul mezunu olmaları. Gereken koşulları sağlayan kişiler işe alınacaklar. İŞKUR personel alımlarına tüm Türkiye'de devam ediyor. İŞKUR personel alım ilanlarına takvim.com.tr'de yer alan linkler ve İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler.
81 ŞEHİRDE BAŞVURU EKRANI AÇILDI
İŞKUR üzerindeki alımlar Türkiye geneli 81 şehirde yapılacak. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgili sayfa üzerinde açlan ekranda İŞKUR üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.
43 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞTE POZİSYONLAR!
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre 43 bin kişilik kadro ile personel alımı yapılacağı bildirdi. Alımlar yüzlerce pozisyonda yapılacak. İşte belli başlı alım yapılacak pozisyonlar.
Kalite Kontrolcü-272
Kasiyer-401
Konfeksiyon İşçisi-911
Makine Mühendisi-197
Makineci (Dikiş)-1677
Muhasebeci-254
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)-250
Ön Muhasebeci-851