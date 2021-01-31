KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması için herhangi bir problemi olmamaki Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen meslek niteliklerini taşıyor olmak gibi nitelikler aranacak.