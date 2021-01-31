ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Çok sayıda meslek grubundan personel alımı yapacağını ilan eden marketler adaylar için hem açık kadroları hemde başvuruların nasıl yapılacağını ilan ettiler. İşte İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapacak adayların bilmeleri gereken tüm detaylar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar.
A-101, BİM, ŞOK İŞKUR İŞ İLANLARI - MESLEKLERE GÖRE AÇIK KADROLAR
Bilindiği üzere A-101, BİM, ŞOK Türkiye geneli binlerce market ağına sahip olan ve halen genişlemeye devam eden firmalar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar. Söz konusu personel alım ilanlarında yer alan açık kadroları firma firma paylaşıyoruz. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda yer A-101, BİM, ŞOK açık iş ilanları pozisyonları.
BİM İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Reyon Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Beden İşçisi (Genel), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı.