ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Çok sayıda meslek grubundan personel alımı yapacağını ilan eden marketler adaylar için hem açık kadroları hemde başvuruların nasıl yapılacağını ilan ettiler. İşte İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapacak adayların bilmeleri gereken tüm detaylar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar.