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    • 01.02.2021 09:26
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    En az ilkokul mezunu, mesleklere açık kadrolar ve başvuru şartları! A-101, , ve 'dan yüzlerce işçi personel alacak

    A-101, , personel açığı olan şubelerine, maketlerinde görevlendirmek üzere iş ilanları yayımladılar. 'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları olacak. A-101, BİM, ŞOK tarafından yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, başvuru şartları ve ilanlara başvuru yapacak adaylar için başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar yazımızda. Ocak 2021 sonu A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi.

    takvim.com.tr
    A-101, BİM, ŞOK ve İŞKUR'dan yüzlerce işçi personel arıyor!

    ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Çok sayıda meslek grubundan personel alımı yapacağını ilan eden marketler adaylar için hem açık kadroları hemde başvuruların nasıl yapılacağını ilan ettiler. İşte İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapacak adayların bilmeleri gereken tüm detaylar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar.

    A-101, BİM, ŞOK İŞKUR İŞ İLANLARI - MESLEKLERE GÖRE AÇIK KADROLAR

    Bilindiği üzere A-101, BİM, ŞOK Türkiye geneli binlerce market ağına sahip olan ve halen genişlemeye devam eden firmalar. Bu firmalar hem işçi pozisyonlarına hemde personel pozisyonlarına personel alımları yapıyorlar. Bu personel alımı ilanlarının bir kısmını İŞKUR üzerinden yayımlanan adaylar farklı şehirlerde yer alan birimleri için farklı pozisyonlar ilan ediyorlar. Söz konusu personel alım ilanlarında yer alan açık kadroları firma firma paylaşıyoruz. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlarda yer A-101, BİM, ŞOK açık iş ilanları pozisyonları.

    BİM İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

    Reyon Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Beden İşçisi (Genel), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı.

        A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

        Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).

        ŞOK İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar

        Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Depo Görevlisi (Gıda), Satış Danışmanı / Uzmanı(Perakende Satış Elemanı (Gıda)), Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü.

        A-101, BİM, ŞOK İŞ İLANLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

        Market alanında görev yapacak olan personeller için A-101, BİM, ŞOK özel koşullar talep ediyorlar. Bu 3 market için geçerli olan ortak başvuru koşulları; İş ilanına başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, müşteri memnuniyetine önem vermesi, kadrolar için belirlenen öğrenim şartını sağlaması (öğrenim şartı her pozisyon için ayrı ayrı belirleniyor), ilanın yayımladığı şehirde ikamet ediyor olmak, takım çalışmasına uyumlu olmak, vardiyalı çalışabilmek.

            İLANLARA NASIL ULAŞILIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

            Söz konusu personel alım ilanlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Bunun dışında ilanları görüntümek isteyen adaylar aşağıda yer alan bağlantıdan açık iş ilanı arama sayfasına gidecek. Açılan sayfada 'İşyeri Unvanı' yazan yeren firmanın adını yazacaklar. Daha sonra ara butonuna basacaklar.

            * İlanları aramak için: BİM İlanları için: BİM Birleşik, A-101 İlanları için Yeni Mağazacılık A.Ş, ŞOK Marketler ilanları için ise ŞOK Marketler yazıp arayın. Başka bir alanı doldurmayın.

            İŞKUR iş ilanı arama sayfası için TIKLAYIN

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            Haberler Memurlar En az ilkokul mezunu, mesleklere açık kadrolar ve başvuru şartları! A-101, BİM, ŞOK ve İŞKUR'dan yüzlerce işçi personel alacak