İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu işbaşı eğitim programları ile personel alımı yapılıyor. Konfeksiyon İşçisi, Büro İşçisi, Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı, Büro Memuru, Sekreter kadrolarında alımlar yapılıyor. İstihdam garantili iş eğitim kursları içerisinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak biçimde iş süresi kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır.
İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek.
İş ilanları ve başvuru şartları…
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,