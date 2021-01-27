EGM ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli personel ve aşçı alımları yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'ye kadrolu personel alımları iki farklı ilanla yayımlandı. 2020 - 4. dönem 90 hizmetli alımı ilanı ve 2020 - 6. dönem 4 aşçı alım ilanı olmak üzere 94 kadrolu memur alınacak.

90 Hizmetli alımı için ise başvurular 25 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 4 Aşçı alımı için başvurular 01 - 05 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 90 Hizmetli ve 4 aşçı alımı için adayların merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 KPSSP94 puan türünden en az 70 isteniyor.