EGM, MSB ve Jandarma binlerce asker ve memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda farklı illerde istihdam etmek üzere yapılan personel alımı için başvuru bilgileri haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesine, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı için çok sayıda kamu personeli alımı için ilanlar yayımlandı. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımı dikkat çekiyor. MSB, EGM, MSÜ, Genel Kurmay, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Personel alımı başvurularına dair tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.
Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli personel ve aşçı alımları yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'ye kadrolu personel alımları iki farklı ilanla yayımlandı. 2020 - 4. dönem 90 hizmetli alımı ilanı ve 2020 - 6. dönem 4 aşçı alım ilanı olmak üzere 94 kadrolu memur alınacak.
90 Hizmetli alımı için ise başvurular 25 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 4 Aşçı alımı için başvurular 01 - 05 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 90 Hizmetli ve 4 aşçı alımı için adayların merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 KPSSP94 puan türünden en az 70 isteniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada en az ilkokul mezunları arasından 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı 41 Kamu Personeli Alımı
Jandarma Genel Komutanlığı için sözleşmeli ve kadrolu memur yapılacak. İki farklı ilanla adaylar 9 sözleşmeli personel alımına ve kadrolu 32 memur alımına başvuru yapabilecekler. Başvurular 15 Ocak 2021'a kadar devam edecek. Başvurularını JSGA Personel Temin internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecektir.