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    • Memurlar
    • 28.01.2021 08:38
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    • 28.01.2021 08:38
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    , ve Jandarma alımı başvuru ekranı ve kontenjanlar - EGM, !

    , ve Jandarma alımı başvuru ekranı ve kontenjanlar ve MSB, EGM , ve bünyesinde kamu personeli alımları için başvuru ilanları yayımlandı. Personel Alımı Başvuru bilgileri bu haberde. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli personel ve aşçı alımları yapacak. 'ye kadrolu personel alımları iki farklı ilanla yayımlandı. 2020 - 4. dönem 90 hizmetli alımı ilanı ve 2020 - 6. dönem 4 aşçı alım ilanı olmak üzere 94 kadrolu memur alınacak.

    takvim.com.tr
    EGM, MSB ve Jandarma binlerce asker ve memur alımı!

    EGM, MSB ve Jandarma binlerce asker ve memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda farklı illerde istihdam etmek üzere yapılan personel alımı için başvuru bilgileri haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesine, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı için çok sayıda kamu personeli alımı için ilanlar yayımlandı. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımı dikkat çekiyor. MSB, EGM, MSÜ, Genel Kurmay, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Personel alımı başvurularına dair tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.

    EGM ALIMI

    Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli personel ve aşçı alımları yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'ye kadrolu personel alımları iki farklı ilanla yayımlandı. 2020 - 4. dönem 90 hizmetli alımı ilanı ve 2020 - 6. dönem 4 aşçı alım ilanı olmak üzere 94 kadrolu memur alınacak.

    90 Hizmetli alımı için ise başvurular 25 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 4 Aşçı alımı için başvurular 01 - 05 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 90 Hizmetli ve 4 aşçı alımı için adayların merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 KPSSP94 puan türünden en az 70 isteniyor.

    JANDARMA ALIMI

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada en az ilkokul mezunları arasından 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi.

    Jandarma Genel Komutanlığı 41 Kamu Personeli Alımı

    Jandarma Genel Komutanlığı için sözleşmeli ve kadrolu memur yapılacak. İki farklı ilanla adaylar 9 sözleşmeli personel alımına ve kadrolu 32 memur alımına başvuru yapabilecekler. Başvurular 15 Ocak 2021'a kadar devam edecek. Başvurularını JSGA Personel Temin internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecektir.

        MSB ALIMLARI

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesine en az lise mezunu olmak üzere önlisans ve lisans mezunu 134 kamu personeli memur alımı yapıyor. Başvurular 31 Ocak 2021'a kadar yapılabilir. KPSS'den geçerli puan almak yeterli. KPSS Taban puan şartı bulunmuyor.

        Milli Savunma Bakanlığı 55 Kamu Personeli Alımı

        Milli Savunma Bakanlığı MSB ve Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde kadrolu 55 kamu personeli memur alımı için başvurular alınacak. MSB ve Genel Kurmay 55 memur alımı için adaylar başvurularını sadece çevrim içi olarak PERTEM internet sitesinden yapabileceklerdir. MSB personel alımı başvuruları 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam ediyor.

        MSB memur alımlarına 2019 ve 2020 yıllarında yapılan KPSS'den kontenjan dağılımına göre ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Başvuru kılavuzundan tüm mezuniyetler bazında KPSS puan türlerine erişim sağlayabilirsiniz.

        31 kadrolu devlet memuru alımı için 2 veteriner alımı, 2 avukat alımı, 1 mühendis alımı, 2 İstatistikçi alımı, 8 psikolog alımı, 16 uzman alımı ile lise ve dengi okul mezunu 1 tahmil tahliye memuru alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olması şartı gerekiyor.

        9 sözleşmeli memur alımı için 1 Fizyoterapist alımı, 1 Veteriner Hekim alımı, 2 Diyetisyen alımı, 1 Mühendis alımı, 1 Kütüphaneci alımı, 2 Mütercim-Tercüman alımı ile 1 Dizgi Operatörü alımı yapılacak. KPSS'den en az 60 puan şartı aranıyor. Mütercim alımları için ayrıca YDS şartı da bulunmaktadır.

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