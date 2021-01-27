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    • 16.04.2021 16:11
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    İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! sonunda açıkladı!

    'un milyonlarca ev kadını için başlattığı bu proje sayesinde hem aile ekonomileri katkı görecek. Bunun yanında kadınların çalışma hayatına kazandırılması sağlanmış olacak. Ev kadınları, evde, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama gibi işler yaparak iş başı para kanacak.

    takvim.com.tr
    İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak!

    İlkokul mezunları sadece 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! Konutta para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev kadınları İŞKUR'un "evde ambalajlama" projesi sayesinde hem aile ekonomisine kem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

    Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.



    Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

    İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.

    Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.

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    Haberler Memurlar İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! İŞKUR sonunda açıkladı!