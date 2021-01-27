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    • Memurlar
    • 28.01.2021 08:36
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    • 28.01.2021 08:36
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    , , ... yapılacak!

    için detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve başvuruları bu hafta başlayan ilanlara göre Kamuya 4 Bin 660 Personel ve Memur Alımı yapılacak. İlanların detayları haberimizde. Alım yapacak bakanlıklar ve kurumlar bünyelerine memur alımı için 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan 'den lise için KPSSP94, için KPSSP93 ve için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Alım yapılacak pozisyona göre lise seviyesinde, Ön Lisans seviyesine ve Dört yıllık eğitim almış olan Lisans mezunu seviyesinde eğitim almış olmak gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Bu hafta kamuya 4 bin 660 personel ve memur alımı yapacak!

    Bu hafta kamuya binlerce personel ve memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Kamuya memur alımları yapılıyor. İlanlara baktığımız zaman Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı, EGM ön plana çıkıyor. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, yaş, eğitim gibi şartlar aranacak. Alımlar farklı unvanlarda yapılacak olup adaylardan bazı nitelikler talep edilmektedir. Bu nitelikleri sağlayan ve zamanında başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilecektir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    11 Kuruma ve Bakanlığa yayımlanan ilan ile kamuya 4 bin 660 kişilik kadro için alım yapılacak Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş, Eğitim gibi şartlar aranacak.

    Genel Başvuru Şartları:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,
    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

        Özel Başvuru Şartları Nedir?

        KPSS şartı: Alım yapacak bakanlıklar ve kurumlar bünyelerine memur alımı için 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

        Eğitim Şartı: Alım yapılacak pozisyona göre lise seviyesinde, Ön Lisans seviyesine ve Dört yıllık eğitim almış olan Lisans mezunu seviyesinde eğitim almış olmak gerekmektedir.

        Yaş Şartı: 01 Ocak 2021 tarihi ile 35 yaşından büyük olmamak.

        BU HAFTA BAŞVURU ALACAK BAKANLIK VE KURUMLAR:

        Tarım ve Orman Bakanlığı:

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ÖSYM KPSS 2020/7 tercih kılavuzu ile 2347 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Alımlar lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Tercihler en geç 27 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

        İçişleri Bakanlığı:

        İçişleri Bakanlığı 1772 kişilik boş kadro ile farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan ile Bakanlık Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden 1772 Personel Alımı yapılacak. Bu yönde Merkez Teşkilatına 21 ve Taşra Teşkilatına 1751 kişilik kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

            Emniyet Genel Müdürlüğü:

            EGM bünyesşndejş memur personel eksikliğini karşılamak üzere 90 kişilik boş kadro ile Hizmetli alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü farklı şehirlerdeki birimlerinde görevlendirmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında kadrolu olarak 90 Hizmetli alımı KPSS Puanı ile yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

            Ticaret Bakanlığı:

            Ticaret Bakanlığı 60 kişilik boş kadro ile 9 farklı alanda memur alımı yapacak. Alımlar Ticaret Uzman Yardımcılığı kadrosunda yapılacak. Bakanlık 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolarda görevlendirilmek üzere 60 memur alımı yapacak. Adayşardan 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 ve üzeri puan alınmış olması gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

            Milli Güvenlik Kurumu ( MGK ):

            MGK memur alımı yapacak. Uzman Yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere 15 kişilik boş kadro ile Memur alacak. Adaylardan 2019 veya 2020 yıllarında yapılan KPSS'den en az 80 ve üzeri puan almış olmak şartı ile Yabancı Dil Sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak şartı aranacak.

                Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü:

                CTE 40 kişilik kadro ile Ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, Erkek Kadın adaylar içerisinden 40 kişilik kadro işe Öğretmen alımı yapılacak. Alımlar hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için yapılacak. Bu yönde adaylardan 2020 yılı KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

                Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu:

                Adli Tıp Kurumu iki farklı kadro ile Kamu Personeli alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup, Kimyager ve Biyolog kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu adalardan P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

                TÜM MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA
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                Haberler Memurlar Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı, EGM... Bu hafta kamuya binlerce personel ve memur alımı yapılacak!