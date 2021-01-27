Bu hafta kamuya binlerce personel ve memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Kamuya memur alımları yapılıyor. İlanlara baktığımız zaman Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı, EGM ön plana çıkıyor. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, yaş, eğitim gibi şartlar aranacak. Alımlar farklı unvanlarda yapılacak olup adaylardan bazı nitelikler talep edilmektedir. Bu nitelikleri sağlayan ve zamanında başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilecektir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
11 Kuruma ve Bakanlığa yayımlanan ilan ile kamuya 4 bin 660 kişilik kadro için alım yapılacak Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş, Eğitim gibi şartlar aranacak.
Genel Başvuru Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,