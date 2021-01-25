İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası! 1.772 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru detayları gündemdeki konulardan birisi. Kamu kurumları yaptıkları duyurularla sık sık personel alımı yapıyor. KPSS puanlarına göre yapılan alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 1.772 personel alacağını duyurmuştu. Başvuru dönemi başlarken, başvurular 29 Ocak tarihinde sona erecek. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Taşra Teşkilatına Türkiye Geneli İllere 1751 kişilik kadro ile memur alacak.
217 Büro Personeli,
1462 Çağrı Karşılama Personeli,
16 Programcı,
4 Tekniker,
3 Avukat,
6 Bilgisayar Mühendisi,
19 Elektrik Elektronik Mühendisi,
24 Teknisyen,
1 Destek Personeli ( Şoför ),
Mühendis kadrosunda 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Harita Mühendisi ve 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi,
1 Harita Teknikeri,
1 Şehir Plancısı alımı yapacak.
3 Arşiv Uzmanı,
2 Avukat,
3 Çözümleyici,
1 Programcı,
2 Büro Personeli,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,