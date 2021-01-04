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    • 16.03.2021 12:34
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    5 Ocak 'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları! 3.500-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı...

    şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: Belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanların başvuru bilgileri ve başvuru detayları ile alım yapan belediyeler haberimizde. Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı.

    takvim.com.tr
    4 Ocak KPSS'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları! 3.500-4.000 TL maaşla...

    5 Ocak KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:

    Sanat tarihçisi,
    arkeolog
    taş ustası
    mimar
    beden işçisi
    usta gemici
    yardımcı hizmetler görevlisi
    yazılım geliştirme uzmanı
    proje yöneticisi
    teknik servis elemanı


    araştırmacı
    hizmetli
    elektrikçi
    tamirci,
    park bahçe görevlisi
    temizlik görevlisi
    büro görevlisi
    laboratuvar teknikeri
    erbap işçi
    büro memuru
    büro işçisi
    inşaat ustası
    iş makinesi operatörü


        inşaat mühendisi
        mimar
        hizmet ve destek alma personeli
        üretim planlama ve kontrol şefi
        kalite ekspertör personeli
        yağcı
        işyeri hekimi
        çöp personeli
        destek personeli
        fitness personeli
        iş makinesi operatörü
        grafik tasarımcı
        endüstriyel otomasyon teknikeri
        şoför
        temizlik işçisi
        gassal
        peyzaj mimarı
        idari büro görevlisi

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021

        Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd.Şti. 04.01.2021

        Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.01.2021

        İlanların metinleri

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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        Haberler Memurlar 5 Ocak KPSS'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları! 3.500-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı...