5 Ocak KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ALIM YAPILAN KADROLAR
İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:
Sanat tarihçisi,
arkeolog
taş ustası
mimar
beden işçisi
usta gemici
yardımcı hizmetler görevlisi
yazılım geliştirme uzmanı
proje yöneticisi
teknik servis elemanı
araştırmacı
hizmetli
elektrikçi
tamirci,
park bahçe görevlisi
temizlik görevlisi
büro görevlisi
laboratuvar teknikeri
erbap işçi
büro memuru
büro işçisi
inşaat ustası
iş makinesi operatörü